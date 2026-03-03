Finti carabinieri telefonano ad un’anziana e si fanno consegnare denaro e preziosi per 30mila euro.

Ennesima truffa: a colpire dei finti carabinieri

Ennesima truffa a danno degli anziani sul territorio: questa volta hanno colpito a Sale Marasino. Vittima una donna di 84 anni contattata telefonicamente nei giorni scorsi da parte di un uomo il quale, qualificandosi come finto carabiniere le ha detto di consegnare necessariamente denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie.

Nel giro di breve lo stesso fantomatico carabiniere si presenta sotto casa della donna facendosi consegnare 1.400 euro in contanti e monili d’oro per un valore totale di 30mila euro circa per poi allontanarsi a bordo di un’autovettura con altri due complici. Auto che è stata bloccata poco dopo, le perquisizioni veicolari e personali hanno permesso di recuperare l’intera refurtiva e restituirla alla donna.

I tre sono stati arrestati in flagranza di reato da parte dei carabinieri della Compagnia di Brescia con il supporto dei militari della stazione di Marone.

L’invito ai cittadini