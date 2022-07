Finti addetti dell'acqua derubano coppia di anziani di San Paolo.

I truffatori hanno colpito ancora una volta. Stavolta a San Paolo dove a essere derubata è stata una coppia di anziani. Alla loro porta hanno suonato due individui che si sono spacciati per “Addetti al controllo delle tubazioni dell'acqua”. La coppia, proprio anche in virtù del fatto che nei giorni scorsi c'era stato un guasto alle tubazioni nello stesso Comune, ha creduto ai due malviventi che si sono intrufolati in casa. Uno dei due ha distratto la coppia, mentre l'altro uomo ha fatto razzia di soldi e gioielli. I due poi hanno liquidato la coppia e sono usciti dalla loro casa, dandosi alla fuga.