E' successo poco prima delle 14, in via San Martino del Carso: nell'incidente, dalla prime informazioni, sembra siano rimasti coinvolti un furgoncino e due automobili.

Incidente nelle campagne di Leno, arriva l'elisoccorso

Il sinistro è avvenuto in prossimità della curva all'altezza della cascina Acquila, dove già in passato (complice la pioggia) erano avvenuti altri incidenti. Ad occuparsi dei rilievi sono gli agenti della Polizia Locale di Leno, che nel frattempo stanno gestendo la circolazione sulla via, ora rallenta in entrambe le direzioni. La dinamica non è chiara, ma sembra che uno dei mezzi coinvolti, un furgoncino bianco, sia finito nel fosso che costeggia la strada.

Sul posto si sono precipiatate due ambulanze e un'auto medica in codice rosso, seguite dall'elisoccorso da Brescia. Il conducente del furgoncino è stato recuperato dal mezzo e caricato sull'ambulanza: fortunatamente sembra che delle sette persone che viaggiavano sui mezzi coinvolti nell'incidente non ci siano gravi feriti.

L'elisoccorso invece è rientrato senza trasportare nessuno.

In aggionamento