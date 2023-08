Una panchina sporca di sangue, testimone silenzioso di un'altra serata movimentata. È quanto si sono trovati davanti venerdì mattina, al risveglio, i residenti di piazza Martiri della Libertà. Stando alle ricostruzioni dei Carabinieri della Compagnia di Chiari appartiene a un 32enne di origini tunisine, senza fissa dimora, aggredito a Coccaglio e poi arrivato a Chiari, dove è stato portato in ospedale. Ma le indagini sono ancora in corso.

Finisce in ospedale dopo una lite, indagano i carabinieri

L'uomo, irregolare sul territorio e arrivato in Italia da poco, la sera di giovedì è stato coinvolto in una lite con altri connazionali per motivi ancora da accertare (probabilmente era sotto l'effetto di alcool) e ne è uscito ferito. Poi avrebbe chiesto un passaggio ad alcune persone e ha raggiunto Chiari, dove si è accasciato sulla panchina di piazza Martiri della Libertà. Qua è stato soccorso verso le 22.30, dopo che alcuni clarensi lo hanno sentito urlare.

Trasportato in ospedale, è stato poi dimesso con due giorni di prognosi. Nei prossimi giorni sarà sentito nuovamente dai Carabinieri.