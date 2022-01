Finisce fuori strada, paura per un 36enne

Sinistro

L'uomo è stato ricoverato alla Poliambulanza di Brescia.

Ha fatto tutto da solo, per fortuna non è in pericolo di vita.

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato ieri sera (giovedì 20 gennaio) pochi minuti dopo le 21.30 a Pontevico nella frazione di Campazzo.

Da chiarire le cause

Unico coinvolto nell'incidente un uomo di 36 anni di nazionalità straniera a bordo di una Bmw X6 che, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada mentre percorreva il tratto che va da Pontevico a Verolanuova. In un primo momento l'allarme è scattato in codice rosso. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova. Fortunatamente la missione è stata successivamente declassata da codice rosso a codice giallo. L'uomo è stato infatti trasportato in giallo alla Poliambulanza di Brescia dove è giunto intorno alle 23, sempre rimasto cosciente lamentava dolori.