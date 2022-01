Finisce fuori strada in prossimità della rotonda, importanti disagi sul traffico

sinistro

Per circa due ore il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Un fuori strada che ha destato qualche preoccupazione e importanti ripercussioni sul traffico

Dinamica da chiarire

Il sinistro è avvenuto questa mattina (mercoledì 19 gennaio) alla rotonda di Paratico tra via Garibaldi e via Mazzini. Ad essere coinvolte due auto, una Citroen C1 con alla guida una donna e un'Alfa Romeo Stelvio guidata da un uomo. Fortunatamente non ci sono stati feriti anche se la paura è stata tanta: una delle auto coinvolte, la Citroen, è finita nell'aiuola posta alla destra della rotonda stessa. Ancora non si conosce l'esatta dinamica che risulta essere al vaglio degli agenti della polizia locale di Paratico intervenuti sul posto.

Ripercussioni sul traffico

L'Alfa Romeo proveniva da Clusane mentre la Citroen stava viaggiando da Capriolo lungo via Garibaldi: all'incrocio teatro del sinistro si sono creati disagi importanti essendo una zona particolarmente trafficata (si tratta di una strada che porta verso Sarnico sul lago d'Iseo). Per circa due ore il traffico ha subito pesanti rallentamenti.