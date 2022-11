Finisce fuori strada e si ribalta: 52enne in ospedale. E' successo questa mattina, a Fiesse, verso le 6.30 ma per fortuna non è in pericolo di vita.

Stando alle prime informazioni sembra che il conducente stesse percorrendo via Martiri della Libertà, in località Cà di Marco, quando per motivi da accertare è finito fuori strada e si è ribaltato. L'urto ha distrutto il veicolo, ma per fortuna il conducente non ha riportato gravi ferite. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco volontari di Verolanuova, si è precipitata anche l'automedica e l'ambulanza di Roè Volciano, che hanno messo in sicurezza il 52enne e lo hanno trasportato in ospedale a Cremona in codice giallo.