Finisce contro un muretto in moto e viene sbalzato nella seriola: 19enne in ospedale

Finisce contro un muretto in moto e viene sbalzato nella seriola: 19enne finisce in ospedale

Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio in via Roma, tra il passaggio a livello della stazione e il semaforo che incrocia il provinciale. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale del Monte Orfano: dalle prime informazioni sembra che un 19enne in sella alla moto, residente a Cologne, fosse intento a sorpassare un'automobile diretta verso il centro del paese che però ha svoltato a sinistra per immettersi in una via laterale. Nel tentare di evitare il mezzo, il giovane è finito contro un muretto ed è stato sbalzato dalla moto, finendo nel canale. Un volo di diversi metri finito sul cemento, dal momento che il canale era vuoto.

L'automobilista, un compaensano del 19enne, si è subito fermato per soccorrere il giovane e allertare i soccorsi.

I soccorsi

Sul posto, oltre agli agenti della Locale e ai Vigili del fuoco di Palazzolo sull'oglio, si sono precipitati i soccorritori della Croce Rossa di Palazzolo che hanno messo in sicurezza il centauro e l'hanno trasportato in ospedale a Brescia: nella caduta ha riportato vari traumi, ma le sue condizioni non sembrano essere gravi.