Finisce con l'auto nella scarpata, paura per una ragazza

Disavventura nel pomeriggio di oggi (martedì 1 novembre 2022) a Verolanuova.

Codice rosso

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l'allarme è scattato in codice rosso poco dopo le 15.30 in via San Martino.

Finisce con l'auto nella scarpata, l'arrivo dei soccorsi

Stando alle prime ricostruzioni una ragazza di 20 anni di origini straniere avrebbe perso il controllo dell'auto cadendo in una scarpata. Ad intervenire prontamente sul posto due ambulanze, dopo la paura iniziale, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, per precauzione è stata trasportata agli Spedali Civili di Brescia. La missione è stata inoltre declassata a codice verde.

