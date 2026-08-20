L'allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 13

Finisce con l’auto contro la chiavica della roggia, veicolo distrutto.

Veicolo distrutto, finisce con l’auto contro la chiavica della roggia

Come riportato da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) l’allarme è scattato in codice rosso poco prima delle 13 in via Gambaresca ad Offlaga: dalle prime ricostruzioni pare che un uomo alla guida della propria auto stesse viaggiando da Offlaga verso Cignano quando, per cause ancora da chiarire nel dettaglio, sarebbe finito contro la chiavica della roggia.

I soccorsi

Ad intervenire sul posto due automediche e l’ambulanza di Brescia Soccorso. Presente anche la polizia locale di Manerbio e i Vigili del Fuoco. Al netto dell’auto, andata distrutta, le condizioni della persona al volante non desterebbero preoccupazione, la missione è stata infatti declassata a codice giallo.

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