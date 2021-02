Il fatto è avvenuto sulla strada provinciale sul confine tra Capriolo e Palazzolo.

Finisce a terra dopo l’urto con un carro funebre: ciclista trasportato in elisoccorso al Civile

Il fatto è avvenuto poco prima delle 17.30 a Capriolo sulla Sp 469, teatro purtroppo di numerosi incidenti mortali. La dinamica è ancora al vaglio delle Forze dell’ordine intervenute sul luogo del sinistro. Quel che è certo è che un 56enne, dopo essere stato urtato dallo specchietto di un carro funebre che proveniva da Palazzolo, è rovinato a terra. Immediatamente è stato lanciato l’allarme per un codice rosso. Per questo motivo sul posto, oltre all’ambulanza di Capriolo e all’automedica, è atterrato in un campo l’elisoccorso che ha trasportato in codice giallo al Civile il ciclista. Il sinistro è avvenuto poco prima (venendo da Palazzolo in direzione di Capriolo) del terribile curvone.