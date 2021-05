Finge di acquistare un paio di Jordan da collezione e le ruba: colto con le scarpe nel sacco

Il giovane è stato fermato dalla Polizia Locale del Corpo intercomunale del Montorfano e denunciato per furto aggravato.

Finge di acquistare un paio di Jordan da collezione e le ruba

Gli uomini del comandante Luca Leone sono stati allertati dal numero unico emergenze 112 per un ragazzo bresciano che è stato vittima di un furto con destrezza avvenuto alla stazione ferroviaria di Coccaglio. Immediatamente è arrivata una pattuglia della Polizia locale del Montorfano che ha tranquillizzato il ventenne bresciano, che era arrivato a Coccaglio dopo essere stato contattato da alcune persone nord africane per la compravendita di un paio di scarpe Nike Jordan da collezione del valore di circa 450 euro.

Ricevute le prime indicazioni, gli agenti hanno accertato che il furto era avvenuto con una tecnica per distrarre il ragazzo per poi fuggire lungo i binari della stazione. La pattuglia si è messa immediatamente alla ricerca delle persone segnalate dalla vittima del furto e poco dopo gli agenti hanno fermato un tunisino ventenne residente a Coccaglio: nel suo zaino è stata rinvenuta la refurtiva.

Il coccagliese è stato incastrato anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, dalle quali si è accertato che il furto era stato ben organizzato e messo a segno con l’appoggio di due complici, che attualmente sono in fase di identificazione. Il tunisino, durante gli accertamenti, ha cercato di aggredire il ragazzo bresciano costringendo gli agenti ad intervenire per calmarlo. Verrà denunciato per furto aggravato.