Questione Finchimica , il Comune di Manerbio fa il punto.

La sicurezza ambientale e la salvaguardia della salute pubblica si confermano temi particolarmente sentiti dalla comunità manerbiese, sono molte le voci che si sono rincorse negli ultimi tempi, non ultima la comunicazione da parte del gruppo Conoscere & Partecipare:

Su questo fatto preciso, e anche su molto altro, abbiamo deciso di interpellare direttamente l'Amministrazione comunale. Ecco le risposte del sindaco Paolo Vittorielli .

Sono trascorsi ormai due mesi da quando, poco dopo il vostro insediamento, è esploso il caso Finchimica , possiamo ricapitolare brevemente cosa è accaduto?

Qual è stata la posizione assunta dell'Amministrazione rispetto a questo scenario?

"Il nostro ordinamento riconosce in capo alla Provincia (non al Comune, purtroppo) l'autorità ed il potere decisionale rispetto alle tematiche ambientali. Tuttavia, questa Amministrazione ha espresso da subito, in tutte le sedi opportune, una posizione chiara e decisa in ottica della tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini. Abbiamo preteso da Arpa precise rassicurazioni in merito al fatto che la situazione non implicasse alcun rischio immediato per la salute dei cittadini. Al tempo stesso, abbiamo espressamente sollecitato la Provincia ed Arpa a porre in essere tutte le misure utili all'individuazione delle cause e all'entità dell'inquinamento, garantendo il pieno supporto dell'Amministrazione nelle operazioni in essere".