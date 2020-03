Filtri in plastica porosa su misura cercasi: l’appello di un’azienda bresciana per produrre nuovi respiratori. SicurLive Group, con sede a Ospitaletto, si è unita alla stampa in 3D della valvola Charlotte.

Filtri in plastica porosa su misura cercasi: l’appello di un’azienda bresciana per produrre nuovi respiratori

Da questa settimana anche l’azienda SicurLive Group sta lavorando con impegno per la produzione 3D della valvola Charlotte, necessaria per convertire le maschere da sub Easybreath di Decathlon in un dispositivo di respirazione d’emergenza.

La realtà ospitalettese specializzata nella progettazione, produzione e installazione di sistemi di sicurezza ha inoltre diramato un appello molto importante nelle scorse ore.

“Stiamo cercando un’azienda, meglio se bresciana, che produca filtri in plastica porosa su misura… se possibile in tempi brevissimi”.

Chiunque risponda ai suddetti criteri può contattare direttamente il 339 5054544.

“Questa lodevole invenzione, per cui ringraziamo l’ingegnere Cristian Fracassi e il suo team, sta aiutando in prima linea il personale sanitario impegnato ad affrontare l’emergenza COVID-19″ ha dichiarato il titolare di SicurLive Group Giovanni Buffoli.

