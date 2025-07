Filosofi lungo l'Oglio festeggia 20 anni di cultura

Anniversari

Una serata straordinaria con molti ospiti per sancire l'importante traguardo

La kermesse culturale ha compito XX anni e ha festeggiato con un grande evento presso la sede della Fondazione omonima a Villachiara.

Un documentario per raccontare la storia di un successo

La serata si è aperta con l’esibizione della Fanfara dell’Esercito Italiano alla quale sono seguiti numerosi interventi delle autorità presenti il Generale Carmine Sepe, Comandante dell’Esercito della Lombardia, il Prefetto di Brescia, S. E., Andrea Polichetti, il già Prefetto di Brescia e Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di polizia, Dott. Annunziato Vardé, il Sen. Gianpietro Maffoni, il Vice-presidente del Consiglio Regionale, Emilio Del Bono, Mons. Gaetano Fontana, Vicario generale, delegato del Vescovo di Brescia, S. E., Mons. Pierantonio Tremolada. Dalla platea numerosi sindaci, assessori e autorità, unitamente ad un folto pubblico hanno ascoltato gli interventi che vertevano sull'importanza di fare cultura, oggi più che mai, anche in modi non canonici, come può essere un festival itinerante, ma densi di significato e significati, del resto in questi 20 anni il pubblico ha dato ragione all'idea che la professoressa Francesca Nodari, filosofa levinasiana e Presidente della Fondazione Filosofi lungo l’Oglio, ha portato avanti con tenacia e passione dimostrando quanto ci sia bisogno di rassegne come questa. La stessa Nodari in dialogo con Maria Rita Parsi, nota psicoterapeuta e scrittrice di fama internazionale, nonché madrina del Festival Filosofi lungo l’Oglio ha presentato il documentario "Quando la filosofia diventa contagiosa. Dal sogno alla realtà", che ripercorrerà i primi vent’anni di vita del Festival, restituendone il significato più profondo, la crescita, l’impatto sul territorio e il valore culturale costruito nel tempo.