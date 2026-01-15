Maione: "Dopo decenni di attesa e di inadempienze dei privati, la Regione è intervenuta per risolvere questa annosa ferita"

Fiesse: al via i lavori per la rimozione dei rifiuti nel sito ex Cave di Rocca.

Al via i lavori a Fiesse

Hanno preso il via ufficialmente le operazioni di rimozione dei rifiuti al sito ex Cave Rocca nel Comune di Fiesse. Questa mattina (giovedì 16 gennaio 2026), in occasione dell’avvio dei lavori, l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia Giorgio Maione ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco Sergio Cavallini. Con la partenza dei primi mezzi pesanti, si apre la fase decisiva per risolvere una criticità ambientale che grava sul territorio dal 1998, anno in cui l’abbandono dell’area da parte della proprietà ha lasciato in eredità un ingente accumulo di materiali.

L’intervento: nel dettaglio

L’intervento si concentra sul ‘Cumulo 1’, il principale. Nello specifico, si tratta di una massa complessiva di circa 32.660 metri cubi – composta da una miscela di inerti e polveri di abbattimento fumi di acciaieria – per la quale è stato predisposto un progetto di rimozione da articolare in 10 lotti complessivi. Il materiale presenta una tossicità dovuta all’alto contenuto di metalli pesanti e composti organoclorurati, per questo la rimozione rappresenta una misura indispensabile per eliminare il danno ambientale.

“Con l’avvio dei primi camion – ha sottolineato Maione – iniziamo a scrivere finalmente la parola fine su una vicenda durata quasi trent’anni. Dopo decenni di attesa e di inadempienze dei privati, la Regione è intervenuta per risolvere questa annosa ferita. Questo dimostra come, attraverso stanziamenti mirati e una stretta sinergia con i Comuni, sia possibile risolvere criticità ambientali complesse. Anche per una comunità piccola come quella di Fiesse, l’attenzione è stata massima, garantendo i fondi necessari per restituire ai cittadini un territorio sicuro e bonificato. Negli ultimi due anni le grandi sfide ambientali della Provincia di Brescia come la ‘Caffaro’ nel capoluogo, la ‘Metalli Capra’ di Capriano del Colle e La ‘Ex Selca’ di Berzo Demo stanno trovando tutte una soluzione, questo grazie a percorsi istituzionali seri e alle risorse messe in campo da Regione Lombardia”.

Finalità e tempistiche

In un primo momento, in fase di allestimento del cantiere con posa di speciali teli protettivi per isolare i materiali, il passo successivo è stata la rimozione vera e propria. I rifiuti vengono scavati e trasportati verso impianti specializzati solo dopo rigorosi controlli e analisi di laboratorio.

A livello di tempistiche l’obiettivo è terminare questa prima fase dei lavori netro il 30 aprile 2026: una volta rimossi i materiali, verranno effettuati test approfonditi sul terreno per certificarne la pulizia e restituire l’area alla sua naturale vocazione agricola e verde. Il primo lotto di lavori ha ottenuto uno stanziamento di 2 milioni di euro da Regione Lombardia nel novembre 2024, risorse che permetteranno di completare le attività previste nei prossimi mesi. La Giunta regionale ha inoltre già provveduto nel novembre 2025 a finanziare il secondo lotto con ulteriori 2 milioni, con l’impegno di garantire tutte le risorse necessarie per i successivi lotti. Questa continuità di risorse garantisce che le operazioni possano proseguire senza sosta fino alla completa rimozione del considerevole volume di rifiuti.

Le parole del sindaco