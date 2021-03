Le fiamme hanno squarciato la notte. E’ successo a Lograto. Poco prima delle 2, ha preso fuoco un tetto ed è stato necessario l’intervento di cinque squadre dei Vigili del fuoco provenienti da Brescia, Chiari e Orzinuovi.

Fiamme squarciano la notte: a fuoco un tetto a Lograto

Un maxi incendio nel cuore della notte. Era circa l’1.50 quando cinque squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia (Brescia, Chiari e Orzinuovi) sono state attivate per un grosso incendio. Le fiamme sono divampate nella copertura di un tetto in legno di circa 300 mq. Ad andare a fuoco è stata la coperatura di una struttura ospitante diversi appartamenti in via Gabriele Rosa. Nonostante il tempestivo intervento delle squadre, il rogo ha interessato gran parte del tetto.

La bonifica e la conta dei danni

L’ incendio è ancora in fase di bonifica dove si stanno alternando le varie squadre del Comando. Non si registrano feriti, ma diverse famiglie sono state evacuate. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e i soccorritori.