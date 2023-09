Fiamme nell'appartamento, coppia di salva scappando dalla finestra: è successo questa mattina nel centro storico di Iseo, fondamentale l'aiuto degli agenti della Polizia Locale.

Fiamme nell'appartamento, coppia si salva scappando dalla finestra

L'incendio è scoppiato in tarda mattinata in un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Porto Oldofredi, traversa di via Campo, in pieno centro storico. In tanti, nel quartiere, hanno visto il fumo uscire dalla finestra dell'abitazione dove in quel momento si trovava una coppia, un ragazzo e una ragazza. Stando alle prime informazioni, l'incendio è scoppiato nel salotto: i due, classe 2003 e 2004, spaventati sono scappati passando dalla finestra grazie all'aiuto dalla Polizia Locale.

Provvedenziale la presenza, sotto l'appartamento, di un camionicino parcheggiato. Uno degli agenti, Giuseppe Scolaro, è salito sul mezzo e ha aiutato la coppia di giovani a uscire dalla stanza, portandoli in salvo: ad aiutarlo è stato anche il maggiore della Guardia di Finanza Domenico Lamarta, in quel momento fuori servizio, che si trovava nella vicinanze dell'incendio.

Sul posto si sono poi precipitate diverse unità dei Vigili del Fuoco (anche da Sale Marasino) che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. L'ambulanza della Croce Rossa, arrivata tempestivamente, ha prestato i primi soccorsi ai giovani per capire quanto fumo avessero inalata. Presenti anche i carabinieri, ora si indaga sulle cause del rogo.