Fiamme nel vano motore di un pullman, ripercussioni sul traffico.

Nel vano motore di un pullman, divampano le fiamme
Nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 17 novembre 2025) si è verificato un principio di incendio nel vano motore di un pullman che viaggiava in via Lazzaretto (località San Giorgio) a Rovato. Il mezzo, fortunatamente, non trasportava alcun passeggero. A dare l’allarme è stato il conducente.
Ripercussioni sul traffico
Ad intervenire prontamente sul posto i Vigili del fuoco di Chiari i quali hanno prontamente domato l’incendio: stanno inoltre continuando con le operazioni di messa in sicurezza. Pesanti le ripercussioni sul traffico che, al momento, risulta congestionato.