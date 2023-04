Fiamme nel negozio di biciclette, sul posto i Vigili del Fuoco: è successo a San Pancrazio, frazione di Palazzolo sull'Oglio, per fortuna sembra che nessuno sia rimasto ferito.

L'allarme è scattato verso le 19.30. Stando alle prime informazione il rogo ha avuto origine all'interno del negozio Mognetti Bike, l'attività di riparazione e vendita di biciclette situata in via Firenze, ma le cause sono ancora in fase di accertamento. Le fiamme sono partite dallo sgabuzzino: sono intervenute diverse unità dei Vigili del Fuoco da Palazzolo sull'Oglio e da Chiari che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme, i danni sono contenuti. Era presente un 38enne, che non ha riportato ferite: è stato controllato dagli operatori dell'ambulanza della Croce rossa di Palazzolo dal momento che aveva respirato del fumo, ma non è stato trasportato in ospedale.

Sul posto erano presenti anche i carabinieri.