E’ successo a Chiari. Fortunatamente l’anziano presente in casa non è rimasto ferito ed è stato ospitato dai vicini.

Fiamme in cucina: pompieri in azione in via Kennedy

Ad innescare le fiamme, probabilmente, è stato un pentolino rimasto sul fuoco, ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti. I Vigili del fuoco volontari di Chiari, oggi pomeriggio, sono intervenuti in via Kennedy. L’incendio è divampato al primo piano (rialzato da terra) di un’abitazione dietro il complesso di negozi e bar. Fortunatamente, l’anziano rimasto in casa non è rimasto ferito o intossicato, ma subito è stato ospitato dai vicini (mentre sul posto sono arrivati anche i parenti).

Immediato e tempestivo è stato l’intervento dei pompieri che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area. Solo gli accertamenti permetteranno di capire se l’abitazione è agibile, ma i danni sembrano circoscritti solo alla cucina.