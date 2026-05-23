Fiamme divampano in un’officina meccanica

L’allarme è scattato intorno alle ore 13:50 di oggi a Casto, in località Comero, per un incendio sviluppatosi all’interno di un’officina meccanica.

A fuoco un robot industriale

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Per cause ancora in fase di accertamento, un’isola di lavoro composta da un robot industriale e da una lucidatrice ha preso fuoco, coinvolgendo anche alcuni materiali presenti nelle immediate vicinanze. Imponente il dispositivo di soccorso messo in campo, con squadre provenienti dai distaccamenti di Gardone Val Trompia, Lumezzane e Salò: sul posto sono intervenuti complessivamente 2 autopompe, 2 autobotti e 15 operatori. All’arrivo della prima squadra, tuttavia, la situazione si è rivelata meno grave del previsto, permettendo il rientro delle due autobotti, risultate non necessarie. I vigili del fuoco hanno quindi provveduto all’estinzione dell’incendio, alla messa in sicurezza dell’area interessata e al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Una persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo dopo aver inalato del fumo.