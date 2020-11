Feste di dicembre: fervono i preparativi in provincia. Oggi a Ospitaletto è cominciato l’allestimento di decorazioni e albero di Natale.

Nonostante il tema Covid sia imperante, i segni del Natale ormai imminente cominciano a prendere forma, così come l’atmosfera di festa.

Almeno ci si prova.

Ecco che in provincia è cominciato l’allestimento delle decorazioni e degli alberi.

Oggi è stata la volta di Ospitaletto, dove una decina di volontari si è adoperata per la comunità al fine di posizionare il tradizionale abete al centro di Piazza Roma.

“C’è bisogno di segni di serenità, come l’albero del Santo Natale, in questo imprevedibile e difficile 2020” ha commentato il sindaco Giovanni Battista Sarnico.

L’obiettivo, comune a tutte le Amministrazioni che nei prossimi giorni procederanno con l’organizzazione delle Feste, è illuminare questo periodo al fine di accendere nuovamente la speranza, per un prossimo futuro più sereno.