controlli anticovid

Nei guai anche una discoteca, dove tre avventori sono stati beccati senza green pass.

La festa era troppo affollata: e così i 26 presenti sono stati sanzionati. E' uno degli interventi attuati dai militari durante l'intensa attività di prevenzione e controlli svolta questa notte nei locali di intrattenimento della provincia.

Festa privata in un capannone: sanzionate 26 persone

Avevano organizzato una festa privata in un capannone, ma sono stati beccati dai Carabinieri. L'epilogo dell'evento organizzato ieri in una struttura a Carpenedolo, subito smorzato dai militari che hanno sanzionato i 26 presenti per il mancato rispetto della normativa antiCovid. Ma non è l'unico intevento del finesettimana.

Multata una discoteca

I controlli si sono concentrati nelle aree di aggregazione del territorio, in particolare a Sirmione, Desenzano e Capriolo, dove i militari hanno verificato la regolarità della normativa sul green pass presso discoteche, locali e bar, controllando oltre 400 persone.

All'esito dei controlli una discoteca è stata sanzionata perché all'interno sono state individuate 3 persone sprovviste di green pass, anch'esse multate. Le verifiche sono state effettuate con l’ausilio dei reparti speciali dei Carabinieri del Nas di Brescia.