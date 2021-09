Festa delle associazioni di Rovato: scatta il piano B

Le previsioni meteo non erano incoraggianti, ma il risveglio domenica 26 settembre è stato ancora peggio del previsto. E ha fatto subito scattare il piano B per la Festa delle associazioni.

Festa delle associazioni di Rovato

Ecco come è stata modificata la scaletta della giornata, che avrebbe dovuto svolgersi tutta all'aria aperta, con gli stand delle associazioni tra piazza Cavour e piazza Palestro. Una manifestazione dedicata alla memoria dell'alpino Valter Cornali, prematuramente scomparso nel maggio scorso. La Messa delle 9.30 è stata trasferita nella chiesa di Santa Maria Assunta. Alle 12 in prossimità dei portici di piazza Cavour sarà possibile ritirare il manzo all’olio con polenta. Alle 12.30 nel salone del pianoforte, all’interno del Municipio, si terrà la presentazione del progetto Bookcrossing. Alle 15 nella sala civica del Foro Boario, accanto al comando della Polizia Locale, è previsto uno spettacolo di animazione per bambini, cui seguirà la merenda; alle 17.30 nella sala del pianoforte la Festa del 18enni, con aperitivo e musica live con il dj Mattia Raineri.

Sabato il concerto della banda

La manifestazione è stata preceduta sabato sera dal concerto della banda Pezzana nella splendida cornice di piazza Cavour. La formazione rovatese, diretta dal maestro Arturo Andreoli, ha incantato il folto pubblico presente.