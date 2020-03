Festa della donna: Leno la celebra con la poesia. Apparsi in centro storico messaggi di coraggio e positività per dire “tutto è possibile”.

Festa della donna: Leno la celebra con la poesia

Questa mattina, domenica 8 marzo, sono apparsi in piazza Cesare Battisti a Leno messaggi poetici dedicati alle donne, proprio in occasione della Festa della donna.

Una sorpresa decisamente inaspettata e al contempo piacevole: le lenesi si sono svegliate con palloncini e cartelli veicolo di significati positivi.

“Una donna scrive una poesia dai contorni dorati, sogna meraviglie nate dal petto. Tutto le sembra possibile” si legge su un’affissione, corredata da un’illustrazione realizzata a mano di una ballerina sulle punte che spicca il volo, con un ombrello aperto in mano.

Artista misterioso

A incuriosire anche l’identità dell’autore (o dell’autrice) dell’installazione, che resta anonima.

Potrebbe trattarsi di un’associazione femminile, ma anche di un poeta o una poetessa della zona. O, perché no, un “cittadino comune” che ha a cuore questa giornata.

