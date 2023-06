Festa alpina a Orzinuovi, centinaia i presenti

Festa alpina a Orzinuovi, in centinaia i presenti. Un'occasione di ritrovo ma anche un momento per fare del bene.

Festa alpina a Orzinuovi: un successo riconfermato

Un successo riconfermato per la festa alpina di Orzinuovi. Sono stati in centinaia a parteciparci nel fine settimana (sabato 10 e domenica 11 giugno 2023). La festa è stata ospitata nei locali della sede di via Giotto. Nell'occasione, i presenti, hanno potuto trascorrere una serata in compagnia gustando il cibo della tradizione e ascoltando musica live.

Il buon esito della festa è stato possibile dall'impeccabile organizzazione. Verrà deciso nei prossimi giorni a chi potrà essere destinato il ricavato dell'evento.

Le immagini