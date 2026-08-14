Ferragosto sicuro nel Bresciano: carabinieri in campo con unità cinofila ed elicotteri sui laghi

Settimana di Ferragosto più sicura in tutta la provincia di Brescia. I carabinieri del Comando Provinciale, affiancati dai Reparti Speciali e in linea con le direttive del Prefetto Andrea Polichetti, hanno fatto scattare una serie di controlli straordinari del territorio. L’obiettivo è garantire la massima sicurezza sia nelle località turistiche, affollate da migliaia di visitatori, sia nei centri abitati rimasti svuotati per le vacanze, dove aumenta il rischio di furti e reati predatori.

Controlli dall’alto e pattugliamenti sulle strade

Per monitorare le arterie stradali più trafficate, i centri d’aggregazione e i bacini lacustri, l’Arma ha messo in campo operazioni coordinate con il supporto aereo del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, unità cinofile anti-droga e da ricerca del nucleo bergamasco e motovedette nelle acque del Lago d’Iseo.

Gli interventi sul territorio: Orzinuovi e Mazzano

I primi risultati dei blitz non si sono fatti attendere. A Orzinuovi durante un servizio coordinato svolto nella serata di ieri, 13 agosto 2026, i militari hanno identificato oltre 60 persone e ispezionato diversi locali pubblici della zona. Nel corso delle operazioni, un uomo è stato denunciato a piede libero perché sorpreso con un coltello.

A Mazzano l’operazione congiunta tra i carabinieri della Stazione locale e la Polizia locale intercomunale ha portato alla denuncia di due automobilisti per guida in stato di ebbrezza e di un terzo soggetto per ricettazione. Quest’ultimo è stato fermato a bordo di una bicicletta risultata rubata, che è stata immediatamente restituita al proprietario.

Presidio garantito per tutto il weekend

La vigilanza non si ferma qui. I servizi straordinari di prevenzione e pattugliamento proseguiranno a pieno ritmo per tutto il fine settimana di Ferragosto, per assicurare giorni di festa sereni a residenti e turisti.