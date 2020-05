I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Breno hanno tratto in arresto un pregiudicato 26enne tunisino, residente con la propria famiglia ad Esine (Bs). Lo straniero è incappato in un posto di blocco che i militari stavano svolgendo sulla sp510, all’ingresso del Comune di Pisogne.

Fermato sulla sp510 con 25mila euro di “coca”: in manette 26enne

Un controllo rinforzato, come tanti che sono stati svolti nelle ultime settimane per monitorare gli spostamenti verso la valle e garantire il rispetto dell’osservanza dei decreti ministeriali. I Carabinieri hanno intimato l’alt ad una Fiat 500, a bordo della quale si trovava il solo conducente. Alla vista delle pattuglie che avevano rallentato il flusso veicolare, il 26enne straniero, per timore di essere fermato, ha abbassato il finestrino lato trasportato e con un gesto repentino ha lanciato verso l’esterno un marsupio.

Il gesto non è passato inosservato ai militari, che lo hanno bloccato e subito dopo hanno recuperato il marsupio, all’interno del quale erano occultati due involucri contenenti complessivamente 300 grammi di cocaina, il cui valore commerciale si aggira sui 25.000 euro. Dopo l’arresto il giovane spacciatore è stato associato al carcere di Brescia.

Il giudice ha convalidato la misura e disposto i domiciliari.