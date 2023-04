Fermato a Capriolo con 18 dosi di cocaina. Nei guai in seguito a un controllo effettuato giovedì 13 aprile intorno alle 16.30 dalla Polizia locale è finito un giovane albanese, classe 1990, in Italia senza fissa dimora.

Fermato a Capriolo con 18 dosi di cocaina

L'auto su cui viaggiava il giovane albanese, una LanciaY, è stata fermata giovedì 13 aprile durante un normale controllo stradale in via IV Novembre a Capriolo. Dagli accertamenti effettuati dalla Polizia locale capriolese è emerso che il veicolo era stato preso a noleggio e che il conducente era un giovane albanese, classe 1990, in Italia senza fissa dimora (anche se sembra che attualmente abiti a Erbusco). Fin qui, nulla di strano. Il nervosismo dell'automobilista e la presenza sui sedili di alcuni pezzi di carta stagnola hanno però attirato l'attenzione degli agenti della locale, che hanno effettuato un controllo più approfondito del veicolo, rinvenendo all'interno di una confezione di caramelle metallica, alcune dosi di sostanza stupefacente, per la precisione cocaina.

Denunciato a piede libero

La successiva perquisizione personale, avvenuta all'interno del comando capriolese della Polizia locale, ha rivelato la presenza di altre 7 dosi della stessa sostanza stupefacente. In tutto, insomma, sono state rinvenute in possesso del giovane 18 dosi, per un totale di 9 grammi. La droga è stata sequestrata (per essere analizzata), mentre il 33enne è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio.