Fermati sulla Brebemi a Chiari, in auto 4 chili di hashish e 500 grammi di cocaina

Controllo

Arrestati due uomini domiciliati a Verona, uno di nazionalità marocchina e l'altro serbo; il questore ne ha disposto l'espulsione

Tutto è partito da un normale controllo sulla Brebemi alla barriera di Chiari Est, in direzione Brescia. Grazie all'occhio attento degli agenti del Distaccamento di Chiari della Polizia stradale sono stati arrestati due uomini, un marocchino e un serbo, entrambi con diversi precedenti alle spalle. In loro possesso ben 4 chili di hashish e 500 grammi di cocaina, oltre a 1.500 euro in contanti (ritenuti il frutto di attività illecite) e un manganello telescopico in metallo.

Fermati sulla Brebemi a Chiari, in auto 4 chili di hashish

Domenica pomeriggio gli agenti della Polizia Stradale del Distaccamento di Chiari erano impegnati nei consueti servizi di vigilanza finalizzati alla prevenzione generale e al controllo del territorio extraurbano. Un'attività volta a prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa e a ridurre l'incidentalità stradale che ha però avuto un esito in atteso. In manette, infatti, sono finiti un cittadino marocchino e uno serbo, entrambi con numerosi precedenti penali alle spalle. Nello specifico, i poliziotti hanno fermato per un normale controllo un veicolo alla barriera di Chiari Est. A bordo dell'auto due uomini che, alla vista degli agenti, sono apparsi agitati e nervosi. Durante gli accertamenti è stato rinvenuto nel portellone posteriore un manganello telescopico in metallo. Il sospetto che i due potessero nascondere altre armi ha innescato la perquisizione personale: nel borsello di uno dei due è stata trovata una ingente somma di denaro, 1.500 euro in contanti, della quale non sono stati in grado di giustificare la provenienza. Da una perquisizione più accurata dell'autoveicolo è stato possibile rinvenire una busta di plastica, con al suo interno 8 involucri di nylon termosaldati, contenenti rispettivamente 4 chili di hashish e mezzo etto di cocaina. La droga è stata sottoposta a sequestro.

Arrestati con l'accusa di spaccio di stupefacenti

I due soggetti, domiciliati a Verona, entrambi con precedenti specifici, sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Il questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori, in considerazione della gravità di quanto accaduto e della pericolosità sociale dei soggetti, ha proceduto alla revoca dei permessi di soggiorno e ha disposto l'espulsione dei due uomini dal nostro Paese, emettendo i decreti di allontanamento dal territorio nazionale. In conformità con quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia, è stata inoltre emessa la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Brescia per un periodo di 3 anni. Tali provvedimenti diventeranno operativi al momento della loro scarcerazione.