Federico Bicelli sarà cittadino onorario di Borgosatollo

Nato e cresciuto a Borgosatollo, il campione paralimpico Federico Bicelli – oggi 26enne – ha recentemente trasferito la propria residenza in un altro Comune della provincia di Brescia, nei pressi di Roncadelle. Nonostante il cambio di residenza, la comunità borgosottolese ha voluto mantenere vivo il legame con il suo concittadino più illustre, riconoscendogli ufficialmente il titolo di cittadino onorario. Classe 1999, Federico Bicelli è uno dei volti più rappresentativi del nuoto paralimpico italiano. Plurimedagliato in competizioni nazionali e internazionali, ha conquistato titoli europei, mondiali e paralimpici, diventando un punto di riferimento per lo sport inclusivo e per tanti giovani che si avvicinano al nuoto. Con questo gesto, Borgosatollo rinnova il suo affetto e la sua gratitudine nei confronti di un campione che, pur crescendo e spostandosi altrove, continuerà a portare nel cuore il suo paese d’origine.

Le parole di Federico Bicelli

«Per me è un grande onore e una grandissima soddisfazione – ha dichiarato Bicelli –. Sono cresciuto a Borgosatollo, le mie origini resteranno sempre borgosottolesi. Anche se ora vivo in un altro Comune della provincia, mi fa molto piacere che la sindaca Elisa, gli assessori e tutta l’amministrazione abbiano voluto trovare un modo per farmi restare per sempre cittadino di Borgosatollo. È un riconoscimento che mi rende orgoglioso, e che porterò con me per tutta la vita».

Il commento della sindaca Elisa Chiaf

La sindaca Chiaf ha espresso soddisfazione per l’approvazione unanime del provvedimento, sottolineando come «Federico non sia solo un atleta di straordinario talento, ma anche un esempio di impegno, determinazione e umiltà. È un ragazzo che ha saputo affrontare le sfide con coraggio, rappresentando con onore il nostro paese in Italia e nel mondo». Il conferimento ufficiale della cittadinanza onoraria avverrà durante una cerimonia pubblica, i cui dettagli verranno resi noti prossimamente.