Il 7 settembre ha avuto l’onore di ricoprire il ruolo di portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia di Apertura

Federico Bicelli conquista l’Europa: oro nei 400 stile libero S7.

Un grande risultato

Federico Bicelli, cittadino onorario di Borgosatollo, aggiunge un altro successo di prestigio alla sua carriera. Il nuotatore bresciano ha conquistato il titolo europeo nei 400 metri stile libero S7, salendo sul gradino più alto del podio nella rassegna continentale in Turchia. Un Europeo speciale per Bicelli fin dal suo inizio. Il 7 settembre ha infatti avuto l’onore di ricoprire il ruolo di portabandiera dell’Italia durante la Cerimonia di Apertura dei Campionati Europei di nuoto paralimpico. Un momento destinato a rimanere tra i ricordi più belli della sua esperienza sportiva, reso ancora più significativo da ciò che sarebbe accaduto il giorno dopo in vasca. Dall’onore di portare il Tricolore durante la cerimonia inaugurale alla gioia di salire sul gradino più alto del podio europeo: nel giro di pochi giorni Bicelli ha vissuto due emozioni profondamente diverse, ma unite dagli stessi colori.

Una vittoria dopo l’altra

In gara, l’atleta delle Fiamme Azzurre e della Polisportiva Bresciana No Frontiere ha completato la finale dei 400 stile libero S7 in 4’39”87, imponendosi nella specialità che negli ultimi anni lo ha visto diventare uno dei principali protagonisti del panorama paralimpico internazionale. Nei 400 stile libero Bicelli aveva già raggiunto il vertice mondiale e quello paralimpico; mancava proprio l’oro continentale per completare la collezione dei grandi titoli della specialità. Il successo in Turchia non arriva infatti per caso. Negli ultimi anni Bicelli ha costruito una straordinaria continuità ad altissimo livello, passando dall’affermazione mondiale di Manchester 2023 alla consacrazione ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, fino alle successive conferme internazionali.

Oltre alla medaglia, a rendere particolarmente positiva la prestazione c’è anche il riscontro cronometrico. Bicelli ha infatti migliorato il tempo ottenuto nella precedente rassegna mondiale, un segnale importante sulla condizione raggiunta e sul lavoro svolto in preparazione dell’appuntamento europeo. L’oro nei 400 stile non mette però la parola fine alla sua avventura in Turchia. Il programma degli Europei gli riserva altri appuntamenti in vasca e quindi nuove possibilità di arricchire il bottino personale e quello della nazionale italiana.