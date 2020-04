All’emergenza hanno risposto rimboccandosi le maniche: loro sono i cacciatori pontevichesi

Federcaccia Pontevico in campo per le consegne pasti

Nessuno escluso quando in campo c’è un servizio da rendere alla comunità, proprio con questo spirito e con la voglia di instaurare sinergia con le altre realtà che il gruppo Federcaccia di Pontevico si è reso disponibile ad effettuare le consegne pasti a domicilio nel week end.

Dal lunedì al venerdì è il gruppo di Protezione Civile Pontevico a portarvnti e questo servizio indispensabile ai cittadini impossibilitati a gestirsi in modo autonomo, ma nel fine settimana lo stesso gruppo è impegnato in altre attività di pubblica utilità. E’ proprio conoscendo questa necessità che i cacciatori pontevichesi si sono resi disponibili a dare una mano in tal senso per il sabato e la domenica, compresi i festivi (Pasqua e Pasquetta).

“E’ una questione di appartenenza alla comunità. Teniamo alla nostra comunità, alla nostra gente, e se possiamo essere utili ci rimbocchiamo le maniche e diamo il nostro apporto” hanno fatto sapere da Federcaccia Pontevico.

Il gruppo provinciale di Federcaccia in questa emergenza ha altresì donato agli Spedali Civili di Brescia dei respiratori esterni, acquistati e consegnati, ed altri dall’ambito caccia territoriale.

Torna alla HOME PAGE