Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e la sua vita era appesa a un filo che purtroppo si è spezzato. Il 63enne di Lograto Dario Tomasoni si è spento in ospedale dopo lo schianto in moto a Travagliato.

Fatale lo schianto in moto: Dario Tomasoni si è spento in ospedale

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 3 settembre in via Orzinuovi a Travagliato. Intorno alle 17.45 la moto Bmw condotta dal 63enne, per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia locale di Travagliato, intervenuti per i rilievi insieme ai carabinieri, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi contro l’auto condotta da una 43enne. La donna non ha potuto evitare l’impatto, micidiale, in seguito al quale l’utilitaria ha preso fuoco. E’ stata lei stessa ad allertare i soccorsi; illesa ma comprensibilmente sotto shock, è stata trasportata in codice verde all’ospedale Sant’Anna. Sono invece apparse subito gravissime le condizioni del 63enne di Lograto: sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Azzurra Travagliato e all’auto medica, è atterrato anche l’elicottero da Bergamo, a bordo del quale Tomasoni è stato trasportato al Civile di Brescia. Qui, a distanza di poche ore dallo schianto, ha chiuso gli occhi per sempre: troppo gravi le lesioni riportate.

L’ennesima tragedia sulle strade bresciane

La notizia della tragica scomparsa di Dario Tomasoni ha rapidamente raggiunto la comunità di Lograto, dove viveva. L’ennesima vita spezzata sull’asfalto.