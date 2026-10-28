Gli altri due complici sono riusciti a fuggire, sono in corso le indagini per identificarli

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Fanno razzia di Lego e colpiscono la guardia giurata: arrestato un 25enne.

A Orzinuovi

Lo scorso fine settimana sono scattate le manette ai polsi di un 25enne straniero già noto alle forze dell’ordine, ad arrestarlo in flagranza i carabinieri della stazione di Orzinuovi. Ma procediamo con ordine: tutto è partito da una richiesta di soccorso pervenuta al 112 Nue a seguito di un’aggressione al centro commerciale Le Piazze. Dalle ricostruzioni pare che tre cittadini di origini rumene si sarebbero introdotti nel reparto giocattoli asportando numerose confezioni di set Lego di grandi dimensioni. Pensando di poterla fare franca, hanno superato le casse e le barriere antitaccheggio senza pagare tentando di allontanarsi.

Fanno razzia di Lego

Non avevano però fatto i conti con la presenza del personale di vigilanza privata in servizio all’interno della struttura: uno dei tre soggetti si è scagliato contro la guardia giurata, colpendola e spintonandola per poter fuggire, nel frattempo gli altri due hanno fatto perdere le proprie tracce portando con se la refurtiva per un valore totale di circa 2mila euro. Lo scontro non ha però impedito all’addetto alla sicurezza, coadiuvato dai dipendenti dell’esercizio commerciale, di fermare il 25enne fino all’arrivo dei militari dell’Arma, che hanno bloccato definitivamente il malvivente.

​La guardia giurata, a causa delle contusioni riportate nel parapiglia, è stata soccorsa e trasportata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Manerbio, dove è stata medicata e dimessa con una prognosi di cinque giorni per lievi ecchimosi. Nel pomeriggio successivo è stato celebrato il rito direttissimo. Ora il 25enne si trova in carcere.

Nel frattempo sono in corso ulteriori accertamenti info-investigativi condotti dai carabinieri della Stazione di Orzinuovi, finalizzati all’identificazione dei due complici dileguatisi, che dovranno rispondere anch’essi di furto aggravato in concorso.