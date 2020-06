Fanno esplodere lo sportello del bancomat e scappano con migliaia di euro

E’ accaduto stanotte attorno alla 1, quando una forte esplosione in via Cavour ha fatto sobbalzare Quinzano. La banda dell’esplosivo è tornata in azione e nel loro mirino il bancomat di Monte dei Paschi di Siena.

Fanno esplodere il bancomat e fuggono con migliaia di euro

Hanno forzato le porte d’ingresso della banca e piazzato una marmotta di esplosivo sotto lo sportello di prelievo, facendolo saltare in aria. E’ così che hanno messo a segno il colpo all’1 di stanotte allo sportello della banca Monte dei Paschi di Siena, per poi fuggire pochi secondi dopo con un malloppo che si aggira attorno ai 20/30mila euro. Gli abitanti di via Cavour hanno immediatamente chiamato le Forze dell’Ordine, i carabinieri di Quinzano d’Oglio e di Verolanuova, che al momento stanno ricostruendo la dinamica dei fatti sentendo i testimoni e visionando le immagini di videosorveglianza. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si trattava di tre o quattro persone a bordo di una macchina scura.