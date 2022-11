Famiglia con minore sotto sfratto: ottenuta una proroga

Famiglia con minore sotto sfratto, il caso a Rovato.

Sfratto per morosità

Questa mattina (martedì 29 novembre 2022) a Lodetto, frazione di Rovato, si sono presentati l'ufficiale giudiziario, la Guardia di Finanza e i Carabinieri per uno sfratto esecutivo.Si sarebbe dovuta sfrattare una famiglia composta da una mamma con una figlia di 9 anni e la suocera anziana. Vista la presenza della minore a casa si è riusciti ad ottenere una proroga fino al 21 febbraio 2023, si trattava di uno sfratto per morosità.

Famiglia con minore sotto sfratto, la soluzione

La famiglia ha avuto delle difficoltà che sta cercando di sanare. La donna lavora in una pizzeria con uno stipendio basso e ha bisogno di un sostegno per riuscire a pagare un affitto. Presenti questa mattina anche gli attivisti dell'associazione Diritti per tutti grazie ai quali è stata ottenuta la proroga.