attimi di apprensione

L'allarme è scattato verso le 16.15

Famiglia bloccata sul pedalò: salvati dai Vigili del Fuoco.

Salvati dai Vigili del Fuoco

L'allarme è scattato oggi (giovedì 3 luglio 2025) alle 16.15: ad intervenire tempestivamente sul posto la squadra nautica del Comando di Brescia impegnata in manovre addestrative. L'intervento si è tenuto nelle acque antistanti il comune di Iseo: in difficoltà una famiglia bloccata su un pedalò a 300 metri dalla costa durante un'improvvisa lagheggiata con vento oltre i 35 chilometri.

Famiglia bloccata, l'intervento

La squadra ha raggiunto il pedalò: sono stati tratti in salvo padre e tre figli minori per poi tornare a mettere in sicurezza il pedalò stesso.