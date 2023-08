Ha raggruppato i rifiuti che aveva intorno e li ha dati alle fiamme pensato di “smaltirli”. A finire nei guai per combustione illecita di rifiuti è stato il titolare di un’azienda agricola di via Francesca, a Cologne.

Falò di rifiuti in azienda agricola: denunciato 65enne di Cologne

Ad accorgersi della colonna di fumo nero che si levava dai campi tra Cologne e Chiari è stato uno dei militari della Sezione radiomobile della Compagnia carabinieri della città, che si trovava libero dal servizio e stava passando lungo la Sp17. Immediatamente ha allertato i colleghi di pattuglia, che seguendo il fumo nero e il forte odore di plastica bruciata hanno trovato il principio del rogo.

Nel piazzale dell’azienda agricola di via Francesca il 65enne aveva raggruppato un mucchio di plastica, carta e altri rifiuti che, per essere smaltiti correttamente, sarebbero dovuti finire all’isola ecologica. Invece il colognese ha pensato di dare fuoco a tutto. Ma per questo ora dovrà risponderne di fronte al giudice.

Verificato infatti che stava bruciando rifiuti e plastiche, tra le altre cose a pochissimi metri dal granoturco e dalla stalla in cui alleva vitelli e bovini, l’uomo è stato denunciato per combustione illecita di rifiuti. Non solo: dovrà farsi carico delle spese per la bonifica del terreno, su cui sono rimasti i residui di plastica colata, da parte di una ditta specializzata.