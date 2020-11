Fa inversione sul provinciale e si scontra con un’auto. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.

Fa inversione e si scontra con un’auto

E’ successo poco prima delle 18, sulla lenese, in territorio di Offlaga. Stando alle prime ricostruzioni un’auto guidata da un 31enne e proveniente da una delle intersezioni con il provinciale, nel fare inversione per raggiungere il distributore di carburante immettendosi sulla corsia opposta, si è scontrata con il mezzo guidato da un 35enne. Sul posto è arrivata l’ambulanza, ma per fortuna nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Verolanuova e i Carabinieri di Manerbio, che recentemente ha accolto due dei 580 militari che nei giorni scorsi sono entrati in servizio presso il Comando Legione della Lombardia.