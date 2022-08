Ex maestra trovata morta in casa, a lanciare l'allarme la sorella

La donna, Vittoria Marconi, 75 anni ha accusato un malore mentre si trovava in casa in via Buonarroti a Orzinuovi.

La scoperta

Il tutto è accaduto qualche giorno fa (tre/quattro giorni fa), non sentendola da qualche giorno la sorella ha lanciato l'allarme. Nella mattinata di ieri (mercoledì 17 agosto 2022) i Vigili del Fuoco e gli uomini della Croce Verde si sono introdotti nell'appartamento della donna. Quest'ultima si trovava ancora nel suo letto. La donna non era originaria di Orzinuovi, dove risiedeva, aveva vissuto per qualche temo a Chiari.

I funerali

L'ultimo saluto è in programma per domani (venerdì 19 agosto 2022) alle 10 nella parrocchiale del paese, a seguire la salma verrà accompagnata al cimitero di Torre Pallavicina.