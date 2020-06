Sferrata l’arma bianca ferito un giovane

Evento violento ferito un 29enne a Borgo Poncarale

Un evento violento è andato in scena poco fa a Borgo Poncarale nel quale un uomo di 29 anni è rimasto ferito da un’arma bianca, da quanto appreso da Areu. L’allarme ai soccorsi è scattato alle 12.24 in via don Maccabiani e sul posto sono stati inviati il mezzo di soccorso avanzano dell’Asst del Garda, con a bordo un infermiere, e un’ambulanza della Croce Rossa, sul posto anche la Polizia Locale. Allertati anche i Carabinieri. il 29enne ferito è stato trasferito in ospedale in codice giallo.