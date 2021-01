Un “semplice” controllo, ma lui non era per niente regolare. Anzi. Era evaso dai domiciliari ed aveva anche il permesso di soggiorno scaduto.

Evade dai domiciliari, ma lo becca la Polstrada di Chiari

Una pattuglia del distaccamento di Chiari durante un posto di controllo ha intercettato un veicolo con a bordo tre persone di origine albanese. Durante il controllo, è emerso che uno dei trasportati, un ventiduenne, non solo non risultava in regola col permesso di soggiorno ma, sullo stesso gravava u’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale ordinario di Venezia. Sottoposto a rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della locale Questura, è stato denunciato a piede libero e condotto presso il proprio domicilio di Venezia per l’esecuzione della misura degli arresti domiciliari.

Gli altri servizi

Nel corso della settimana dal 11 al 17 gennaio 2021 la Polizia Stradale di Brescia ha effettuato numerosi controlli coinvolgendo 168 pattuglie di vigilanza stradale, di cui 69 in autostrada e 99 sulla viabilità ordinaria che hanno controllato 1226 veicoli e 1342 persone.

1484 sono state le infrazioni complessivamente elevate con 2186 punti decurtati; le patenti ritirate sono state 7, le carte di circolazione 9, sono stati effettuati n. 3 sequestri di veicoli e n. 6 fermi amministrativi.

Nel periodo in questione sono state contestate 33 violazioni per eccesso di velocità e 13 violazioni per velocità pericolosa, in particolare 68 persone sono state sanzionate per l’uso del telefonino alla guida di cui uno recidivo per il quale è scattato il ritiro della patente di guida e 42 violazioni per il mancato o non corretto uso dei sistemi di ritenuta.

L’attività infortunistica complessiva consta in 18 incidenti: 11 incidenti con feriti e 7 con soli danni a cose.