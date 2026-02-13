Evade dai domiciliari e si rifugia all’estero: catturato dai carabinieri a Isorella.

Catturato a Isorella

E’ stato arrestato un cittadino straniero classe 1976 nella tarda mattinata di giovedì 12 febbraio 2026 dai carabinieri della stazione di Isorella, a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo, già noto ai militari della stazione di Isorella, era evaso dai domiciliari nel marzo 2024 probabilmente trovando rifugio all’estero.

Evade dai domiciliari e si rifugia all’estero

Di recente, però, i carabinieri di Isorella, nel corso dei servizi di controllo del territorio, erano riusciti a notare un uomo corrispondente alla descrizione del soggetto: unitamente ai militari del Nor della Compagnia Carabinieri di Desenzano del Garda sono riusciti a confermare la presenza del soggetto in questione individuandone il nascondiglio. Ieri sono scattate le manette, ora si trova in carcere dove sconterà la pena rimanente.