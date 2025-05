European Awards: il meglio dello street food si sfida nel cuore di Palazzolo sull'Oglio

È tempo di rimettersi in viaggio: la stagione 2025 di Eatinero Food Truck Festival prende ufficialmente il via da Palazzolo sull’Oglio, portando con sé il meglio dello street food nazionale, oltre a musica dal vivo, intrattenimento multiforme, good vibes e tantissime novità.

Dal 9 all’11 maggio, il Parco fluviale Metelli si trasformerà in un vivace villaggio open air per tre giorni di sapori autentici, concerti, spettacoli, convivialità e sfide culinarie: non un semplice evento gastronomico, ma un vero e proprio festival dedicato al cibo di strada, alla musica e al divertimento per tutte le età. Non manca l’accento internazionale: Palazzolo ospiterà infatti la semifinale italiana degli European Street Food Awards, il più importante contest europeo dedicato allo street food. Per tre giorni i migliori food truck dello Stivale si daranno battaglia a colpi di gusto e creatività, un’occasione unica per assaporare piatti proveniente da ogni angolo del mondo, lasciandosi trasportare da profumi, sapori e pittoreschi racconti «on the road». Sul sito di Eatinero è possibile consultare tutto il programma.

European Street Food Awards: i partecipanti

La sfida coinvolgerà food truck provenienti da diverse regioni italiane, selezionati da Eatinero.it, piattaforma online dedicata alla ricerca dello street food di qualità per eventi e catering e organizzatrice dell’evento. Tra i protagonisti di questa tappa non mancano Awakte, con burritos, tacos, nachos e una sangria tutta da sorseggiare; Fumetto, campione degli European Street Food Awards, con panini di carne affumicata e frittini che conquistano al primo morso; Billis, con una proposta ricca di hamburger gourmet, pulled pork e hot dog dal sapore deciso; Nannì, portavoce delle eccellenze laziali, con la sua Porchetta di Ariccia IGP, supplì croccanti e coppiette irresistibili. A seguire, Furio, che punta su black angus, pulled pork e patatine dorate; Sponda, che reinterpreta la pizza in chiave gourmet per i veri appassionati del genere; Chiosco di Mare, con specialità di pesce originali come il gambero roll e il lampredotto di mare; e La Botola, che sorprende con panino al pollo, chili bang e straccetti saporiti.

Qd accompagnare il tutto, fuori concorso, ci sarà l’inconfondibile Birracamper di Birra di Classe, con una selezione di drink artigianali pensati per soddisfare ogni palato e brindare alla grande festa dello street food.

In arrivo la nuova stagione della Darsena Pop

Chiusa la sfida, lungo la riva dell’Oglio si aprirà invece la nuova stagione della Darsena Pop, che animerà l’estate dal 12 maggio al 7 settembre con street food, musica e tante iniziative, trasformando il parco in un solotto open air dove vivere la bella stagione immersi nel verde a due passi dal fiume, senza pensieri. L’opening party è in programma per il 17 maggio).