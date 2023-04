Eural Gnutti: sciopero a sorpresa

Non si arrestano le proteste dei lavoratori della fonderia Eural Gnutti di Pontevico che hanno scioperato a sorpresa.

Sciopero Eural Gnutti

Le proteste iniziate domenica 2 aprile non si sono assopite. Sia a Pasquetta che venerdì 14 aprile i lavoratori del reparto fonderia hanno incrociato le braccia e scioperato per due ore ogni turno.

"Abbiamo deciso che sciopereremo ogni domenica dal turno delle 22 fino a quello delle 22 del lunedì - ha spiegato Andrea Pagliari rappresentante sindacale della Fiom interno - Venerdì scorso abbiamo prima fatto un'assemblea e poi scioperato per due ore ogni turno: non è escluso che faremo altri scioperi a sorpresa".

Le ragioni della protesta

I motivi dello sciopero sono il mancato rinnovo del contratto aziendale da due anni e mezzo e l'introduzione strutturata del diciassettesimo e diciottesimo turno, cosa che i lavoratori assolutamente non vogliono. Al momento la direzione dell'azienda ha rilasciato un comunicato stampa in cui si sottolinea la necessità di essere più flessibili per essere competitivi nel mercato e che auspica una ripresa del dialogo con i lavoratori.