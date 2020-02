La questione è sotto la lente della Procura.

Eternit mai rimosso: aumenta il numero degli indagati

La questione è ormai nota: la Procura di Brescia ha aperto un’indagine sulle lastre di eternit (amianto) mai rimosse da un’azienda (chiusa) a Quintano, frazione di Castelli Calepio, situata sul confine con Palazzolo. I cittadini, ormai stanchi e preoccupati, hanno formato un Comitato per farsi sentire. Il titolare dell’azienda e la figlia sono indagati per disastro ambientale colposo e una dipendente comunale per omessa bonifica. La Procura ha inserito nel registro degli indagati altre persone. Ma le indagini riguardano anche altri fronti e non solo l’azienda in questione.

Ora il Consiglio comunale

I cittadini avevano chiesto la convocazione di un Consiglio comunale straordinario. Richiesta presentata anche dalle minoranze. E il Consiglio si terrà mercoledì alle 18 a Castelli Calepio.

Ulteriori dettagli sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 21 febbraio.

