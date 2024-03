Ci sono sostanze inquinanti anche nell'area esterna a Finchimica

I dati delle analisi eseguite dall’Arpa sull’area e sulle falde acquifere vicine alla Finchimica sono stati inviati al Comune di Manerbio. I riscontri pervenuti dall’Agenzia hanno evidenziato alcune criticità, meglio individuate nella presenza di alcune sostanze in misura superiore alle soglie di tolleranza normativamente previste.

Finchimica, la posizione dell'Amministrazione

Il sindaco Paolo Vittorielli ha subito espresso la posizione dell’Amministrazione Comunale da lui guidata:

"Non appena ho ricevuto i dati ho informato immediatamente tutti i membri del Consiglio, sia di maggioranza che di minoranza, e ho convocato per lunedì 11 marzo una Commissione Ambiente. Davanti ad una tematica tanto importante che riguarda l’intera comunità manerbiese, e non solo, è necessario mantenere la più assoluta trasparenza ed agire, nello stesso tempo, con la massima concretezza e tempestività".

Le prospettive future a Manerbio

In questo senso il sindaco Vittorielli ha già delineato quelli che saranno i primi passi relativi a questa delicata vicenda:

"In primo luogo contatteremo Arpa per verificare a fondo le criticità riscontrate. Al momento ci sono alcuni valori che superano quelli consentiti dalla normativa, anche se i dati definitivi perverranno solo a seguito delle ultime analisi ancora in corso. Gli esuberi, secondo quanto riferitoci, riguardano solo la falda superficiale, mentre la falda profonda, ossia quella che alimenta l’acquedotto, non risulta toccata. Questo, per lo meno, è consolante, anche se, ovviamente, non ci consente di rimanere ad attendere, ma ci spinge ugualmente ad agire senza perdere tempo. In effetti dev’essere ancora definita l’estensione dell’area interessata dall’inquinamento e dobbiamo giungere quanto prima ad avere un quadro della situazione dettagliato".

In arrivo un Consiglio comunale sul tema