In vista dell’estate piazza Cavour si animerà di tante iniziative ma sarà blindata al traffico e alla sosta selvaggia. Da mercoledì è entrata in vigore una nuova ordinanza, che sostanzialmente estende al mercoledì e giovedì (fino al 16 settembre) le restrizioni già in vigore il venerdì e sabato sera.

Estate in piazza Cavour: una nuova ordinanza vieta sosta e traffico di sera

In particolare, nella fascia oraria che va dalle 20 alle 24 in piazza sarà istituito il divieto di transito veicolare a nord dei paracarri e sarà vietata la sosta (con rimozione forzata dei veicoli). E’ prevista l’inversione di marcia di via Donatori di Sangue con direzione da piazza Montebello a corso Bonomelli, l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza per i veicoli intenzionati a immettersi in corso Bonomelli. Sono ovviamente esclusi dal divieto di transito i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di soccorso e le persone che hanno un parcheggio privato con accesso da piazza Cavour.

«Vogliamo valorizzare la fruizione in sicurezza della piazza»

«L’intento di questo provvedimento è valorizzare la fruizione in sicurezza della piazza - ha sottolineato il sindaco Tiziano Belotti - Le auto transitano anche a velocità sostenuta e diventa davvero pericoloso per i bambini. Visto che per l’estate sono previste tantissime iniziative (dai concerti al Cinema sotto le stelle) e quindi sarebbe stata comunque chiusa diverse sere, abbiamo deciso di adottare questa ordinanza per rendere la fruizione più organica».

Rispetto allo scorso anno, si potrà accedere alla piazza e parcheggiarvi la domenica mattina, una scelta volta a non penalizzare ad esempio chi va a Messa o si reca negli esercizi aperti. Resta il fatto che il parcheggio selvaggio continua a essere una pratica diffusa, soprattutto di notte. E per gli incivili, purtroppo, non c’è ordinanza che tenga.